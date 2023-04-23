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Макрон пообещал не допустить победы России на Украине

Политика
Макрон пообещал не допустить победы России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине. Победа России также не входит в планы французского лидера.

В интервью газете Parisien он отметил, что одной из важнейших задач для Франции является поддержка Украины. Париж будет делать все необходимо, чтобы она выстояла, а Россия не победила.

Москва неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам с Киевом в любой момент. Однако президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на любые переговоры с российским руководством, оборвав любые возможности диалога.

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