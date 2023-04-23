Макрон пообещал не допустить победы России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине. Победа России также не входит в планы французского лидера.
В интервью газете Parisien он отметил, что одной из важнейших задач для Франции является поддержка Украины. Париж будет делать все необходимо, чтобы она выстояла, а Россия не победила.
Москва неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам с Киевом в любой момент. Однако президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на любые переговоры с российским руководством, оборвав любые возможности диалога.