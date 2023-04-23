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Военкоматы Киева начали выдавать повестки любителям погонять на авто

Общество
Военкоматы Киева начали выдавать повестки любителям погонять на авто

Киевские военкоматы начали выдавать повестки любителям быстрой езды по городу. Об этом рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В городах недопустимо «реветь моторами, дрифтовать по улицам», подчеркнул он. По словам Белошицкого, граждане уже неоднократно были предупреждены о наказании за быструю езду.

«Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" "форсажников"», — сказал замначальника департамента патрульной полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения с 24 февраля прошлого года. Военнообязанным мужчинам нельзя выезжать из страны. Повестка им может быть вручена в любом месте, которое предусматривает украинское законодательство.

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