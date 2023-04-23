Военкоматы Киева начали выдавать повестки любителям погонять на авто

Киевские военкоматы начали выдавать повестки любителям быстрой езды по городу. Об этом рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
В городах недопустимо «реветь моторами, дрифтовать по улицам», подчеркнул он. По словам Белошицкого, граждане уже неоднократно были предупреждены о наказании за быструю езду.
«Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" "форсажников"», — сказал замначальника департамента патрульной полиции.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения с 24 февраля прошлого года. Военнообязанным мужчинам нельзя выезжать из страны. Повестка им может быть вручена в любом месте, которое предусматривает украинское законодательство.