Макрон: стоимость продуктов во Франции останется высокой до конца лета

Стоимость продуктов во Франции останется высокой до начала осени, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Слова главы государства передает издание Parisien.
Однако минимальная зарплата для французов продолжает увеличиваться. За ней должны последовать и остальные выплаты. Это одна из тем, которую в данный момент обсуждает правительство, обратил внимание Макрон.
Ранее Национальный институт статистики заявил, что французская годовая инфляция по результатам марта достигла 5,7%. Однако стоимость продуктов за год увеличилась в марте на 15,9%. Глава министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэр недавно сообщил, что до июня будут действовать новые меры защиты граждан от инфляции.