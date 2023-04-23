Макрон: стоимость продуктов во Франции останется высокой до конца лета

Ранее Национальный институт статистики заявил, что французская годовая инфляция по результатам марта достигла 5,7%. Однако стоимость продуктов за год увеличилась в марте на 15,9%. Глава министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэр недавно сообщил, что до июня будут действовать новые меры защиты граждан от инфляции.