Обученные россиянами военнослужащие Мали уничтожили 30 боевиков

Десятки боевиков предприняли попытку атаки на военную базу армии Мали в субботу, 22 апреля. Малийские военнослужащие при консультативной поддержке российских инструкторов отразили✱ нападение и уничтожили около 30 радикалов. Остальные бросились бежать по направлению к городу Фатома, их поиски продолжаются.