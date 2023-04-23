Военнослужащие малийской армии провели успешную контртеррористическую операцию в окрестностях города Севаре.
Десятки боевиков предприняли попытку атаки на военную базу армии Мали в субботу, 22 апреля. Малийские военнослужащие при консультативной поддержке российских инструкторов отразили✱ нападение и уничтожили около 30 радикалов. Остальные бросились бежать по направлению к городу Фатома, их поиски продолжаются.
Стоит отметить, что успехи малийской армии напрямую связаны с подготовкой, которую обеспечивают российские инструкторы, именуемые в прессе как ЧВК «Вагнер». Россияне помогли повысить эффективность силовиков в Мали, благодаря чему страна постепенно возвращается к мирной жизни.
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