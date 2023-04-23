Более 60% россиян назвали Ленина «великим историческим деятелем»

Более 30 тысяч человек, проголосовавших в опросе журналиста Бориса Корчевникова о роли Владимира Ленина в истории, назвали его «великим историческим деятелем, ставшим во главе справедливой и логичной революции».
Такой вариант ответа выбрал 61% из 52,9 тысячи проголосовавших. Еще 39% участников опроса в Telegram-канале Корчевникова считают Ленина «прообразом антихриста, убийцей лучших русских людей, выкосившим и оболгавшим Россию, гонителем церкви».
Примечательно, что в следующем опросе – о том, как надлежит поступить с телом Ленина, лежащем в мавзолее – 80% проголосовавших из 31 тысячи человек выбрали вариант «вынести и похоронить». Еще 19% считают, что тело должно оставаться в мавзолее, поскольку «это история». 1% опрошенных выбрали вариант «А кто такой Ленин?».
Ранее в Кремле заявляли, что вопрос о выносе Ленина из мавзолея на повестке дня не стоит. Подробнее – в нашей статье.