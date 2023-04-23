Более 60% россиян назвали Ленина «великим историческим деятелем»

Примечательно, что в следующем опросе – о том, как надлежит поступить с телом Ленина, лежащем в мавзолее – 80% проголосовавших из 31 тысячи человек выбрали вариант «вынести и похоронить». Еще 19% считают, что тело должно оставаться в мавзолее, поскольку «это история». 1% опрошенных выбрали вариант «А кто такой Ленин?».