Российские специалисты создали систему обработки разведданных для повышения точности артиллерии

Российские военные разработчики создали специальную систему, повышающую точность и вероятность поражения целей артиллерией. Об этом рассказал главный конструктор ВНИИ «Сигнал» Сергей Курдубанов.
Он объяснил, что это специальный планшет, куда будет вносится информация со всех видов разведки. После этого комплекс распределит все координаты целей по расчетам.
«Информацию поступит от беспилотников, передовых разведчиков, корректировщики огня, или пехотинцев. Будут известны координаты цели и ее тип, ее поражение будет рассчитываться с учетом имеющегося у дивизиона оружия», — объяснил главный конструктор.
Компактность комплекса позволяет работать с ним не только внутри бронетехники, но и вне его. Также планшет способен выполнять роль корректировщика, он выводит картинку с беспилотника в реальном времени, резюмировал Курдубанов.