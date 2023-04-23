Зеленский тайно объявил Раде, что Украина проигрывает на поле боя – Елисевич

Президент Украины Владимир Зеленский кулуарно объявил Верховной раде, что если западные партнеры не дадут Киеву денег, то страна станет банкротом и проиграет на поле боя. Об этом заявил украинский политический обозреватель Денис Елисевич.
«Войну надо заканчивать! И если у нас нет сил, а их у нас нет – для чего сейчас пыжиться и пытаться то, чего нет, ценой жизни людей? К чему эти понты, к чему эти задачи, которые невыполнимы? Я не могу это понять. И вас призываю – вы не верьте в это, не настраивайтесь!», – заявил Елисевич на YouTube.
По словам обозревателя, у него «не укладывается в голове» то, что ему «рассказывают из-под Бахмута». Он подчеркнул, что в украинских СМИ информации о реальном положении дел в ВСУ не будет, а о катастрофическом положении украинские военные рассказывают в соцсетях, где их слова «не сильно серьезно воспринимают».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин описал реальную обстановку в Бахмуте, подчеркнув, что там идут тяжелые бои. Подробнее – в нашей статье.