Зеленский тайно объявил Раде, что Украина проигрывает на поле боя – Елисевич

По словам обозревателя, у него «не укладывается в голове» то, что ему «рассказывают из-под Бахмута». Он подчеркнул, что в украинских СМИ информации о реальном положении дел в ВСУ не будет, а о катастрофическом положении украинские военные рассказывают в соцсетях, где их слова «не сильно серьезно воспринимают».