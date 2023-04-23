Политолог Простаков обвинил Вашингтон в управлении миром с помощью ООН

Вашингтон сделал ООН своим инструментом управления остальным миром, сообщил политолог Сергей Простаков.
Об этом он заявил, комментируя ситуацию с невыдачей США виз российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время его визита в Нью-Йорк.
«Вашингтон рассматривает международные организации, в том числе ООН, в качестве своего собственного инструмента влияния на планету», — объяснил эксперт в беседе с «ПолитРоссией».
Простаков уверен, что началось все давно, еще с момента развала СССР, поскольку тогда не осталось мощной силы, которая могла вступить в противостояние с США. И американцы пришли к выводу, что именно они должны управлять миром, заключил аналитик.