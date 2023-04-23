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Высокий спрос на авиаперевозки в Китае может стабилизировать стоимость нефти

Экономика
Высокий спрос на авиаперевозки в Китае может стабилизировать стоимость нефти

Резкий рост спроса на авиаперевозки в Китае в период «золотой недели» может стать причиной стабилизации цен на нефть на мировом рынке, передает Bloomberg.

«Золотой неделей» в КНР называют выходные с 29 апреля по 3 мая, в связи с чем уже сейчас фиксируется высокий спрос на перелеты. Поиск билетов увеличился до 120% в сравнении с показателем 2019 года, а число бронирований в десять раз превысило показатель 2022 года.

Внутренний спрос на авиационное топливо в Китае уже восстановился, а международный составил 70%. Такая тенденция может способствовать стабилизации стоимости нефти, сообщает информационное агентство.

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