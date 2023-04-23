Высокий спрос на авиаперевозки в Китае может стабилизировать стоимость нефти

«Золотой неделей» в КНР называют выходные с 29 апреля по 3 мая, в связи с чем уже сейчас фиксируется высокий спрос на перелеты. Поиск билетов увеличился до 120% в сравнении с показателем 2019 года, а число бронирований в десять раз превысило показатель 2022 года.