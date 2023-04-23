Либерал-демократы Японии одержали победу на двух участках в западной префектуре Ямагути

Кандидаты от Либерально-демократической партии Японии одержали победу на двух участках в западной префектуре Ямагути по итогам выборов, прошедших в воскресенье, 23 апреля. Подробности передает канал NHK.
На данный момент ЛДП обеспечила себе два депутатских мандата из пяти. Лидером в западной префектуре Вакаяма стала представитель партии «Общество обновления Японии». Они займут места в нижней палате парламента страны.
Подсчет голосов продолжает осуществляться в префектурах Тиба и Оита. По окончании станет известно, кто получит мандат в Палате представителей, а кто разместится в Палате советников Японии.