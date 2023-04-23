Пригожин в шутку рассказал, чем грозит Пескову служба его сына в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин иронично рассказал о том, что грозит пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову за работу его сына в «оркестре». Комментарий предпринимателя приводит пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин ответил на запрос издания Live24, сотрудники которого попросили объяснить, повлияет ли служба Николая Пескова в ЧВК «Вагнер» на репутацию его отца. Бизнесмен иронично отметил, что пресс-секретарь президента России «нарушил корпоративную этику глубинного государства» и поступил «очень плохо».
«Дети представителей российских политических элит и дети представителей того самого глубинного государства должны учиться в Гарварде, Оксфорде и занимать должности директоров государственных предприятий, банков или на худой конец быть губернаторами или вице-губернаторами», — заявил основатель «оркестра» в комментарии, опубликованном на странице пресс-службы «Конкорда».
Евгений Пригожин ранее заявил, что Николай Песков проявил мужество и героизм, будучи артиллеристом в составе ЧВК «Вагнер». Сын пресс-секретаря президента России был определен в расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» после прохождения трехнедельных курсов подготовки.