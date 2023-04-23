Пригожин в шутку рассказал, чем грозит Пескову служба его сына в ЧВК «Вагнер»

Пригожин ответил на запрос издания Live24, сотрудники которого попросили объяснить, повлияет ли служба Николая Пескова в ЧВК «Вагнер» на репутацию его отца. Бизнесмен иронично отметил, что пресс-секретарь президента России «нарушил корпоративную этику глубинного государства» и поступил «очень плохо».