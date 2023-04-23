Экс-депутата Госдумы Трепова обвинили в растрате средств его банка

Бывшего депутата Госдумы Евгения Трепова обвинили в растрате средств его обанкротившегося «Конфидэнс-банка», передает «Коммерсантъ».
СК завершил расследование по делу Трепова о растрате. Перед судом также предстанут бывшие и. о. предправления Светлана Гермогенова и генеральный директор банка Александр Зуев.
Напомним, в апреле 2018 год «Конфидэнс-банк» был лишен лицензии из-за использования рискованной бизнес-модели, направленной на обслуживание интересов собственника. В связи с этим на балансе оказался внушительный объем активов низкого качества.
В Центробанке также обратили внимание на сомнительные транзитные операции, проводимые данным кредитным учреждением — оно задолжало вкладчикам более 4 млрд рулей. На сегодняшний день большая часть суммы возвращена.
Следователи переквалифицировали уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на особо крупную растрату осенью 2021 года. После этого на протяжении года расследование велось в отношении неустановленных лиц.