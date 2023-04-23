«Взгляд»: радикальный либерализм встал на пути Стокгольма в НАТО

Шведский суд выдал разрешение на публичное сжигание Корана, несмотря на планы прекратить любые издевки над мусульманами и их религией. Как это отразится на будущем страны рассуждает автор издания «Взгляд».
По мнению публициста, этот жест может поставить крест на членстве страны в НАТО. Окончательное решение зависит от Турции, которая ранее предостерегала Стокгольм блокировкой заявки после инцидента с Кораном в феврале, пишет «Взгляд».
Ранее в городе Гетеборге несколько тысяч человек вышли на акцию против вступления Швеции в Североатлантический Альянс. Также активисты призывают отказаться от проведения крупнейших за последние 25 лет военных учений «Аврора-23». Об этом пишет газета Göteborgs-Posten.