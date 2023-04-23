«Взгляд»: радикальный либерализм встал на пути Стокгольма в НАТО

Ранее в городе Гетеборге несколько тысяч человек вышли на акцию против вступления Швеции в Североатлантический Альянс. Также активисты призывают отказаться от проведения крупнейших за последние 25 лет военных учений «Аврора-23». Об этом пишет газета Göteborgs-Posten.