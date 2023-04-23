«Санкции не в одни ворота». США хотят вернуть SWIFT в РФ, чтобы спасти себя и ЕС

Но украинское зерно необходимо и дальше поставлять в Европу – там за него «могут предложить больше, чем в Африке», говорит экономист и профессор ВШЭ Евгений Коган. А единственный оставшийся путь для импорта проходит через Черное море и контролируется Россией.