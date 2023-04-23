«Санкции не в одни ворота». США хотят вернуть SWIFT в РФ, чтобы спасти себя и ЕС

Вашингтон готов снова подключить российские банки к международной банковской системе SWIFT, чтобы не прерывать поставки украинского зерна в Евросоюз через Черное море – остальные маршруты через страны Восточной Европы были закрыты после забастовок фермеров.
В середине апреля несколько стран ЕС, включая Польшу, запретили ввоз украинского зерна и другого продовольствия через свою территорию из-за губительной для местной экономики конкуренции со стороны Украины.
Но украинское зерно необходимо и дальше поставлять в Европу – там за него «могут предложить больше, чем в Африке», говорит экономист и профессор ВШЭ Евгений Коган. А единственный оставшийся путь для импорта проходит через Черное море и контролируется Россией.
«Глядя на все это, за океаном понимают, что ставить под угрозу черноморский экспортный маршрут ну никак нельзя. Ради его сохранения можно и российские банки снова к SWIFT подключить. Ну а мы получаем очередное подтверждение, что санкции — это игра не в одни ворота», – отметил Коган в колонке для RT.
В ООН сообщали, что переговоры по поводу повторного подключения банков РФ к SWIFT уже ведутся.
Спасибо, но SWIFT уже не надо
Эксперты указывают, что возвращение SWIFT в Россию, преподносимое Штатами как «смягчение санкций», в первую очередь необходимо самим США.
Китайские журналисты издания NetEase связали американское предложение с процессом дедолларизации мировой экономики – другие государства опасаются за свои резервы, наблюдая, как Запад буквально ограбил Россию и пытается узаконить это. Так, в середине апреля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Украине замороженные 300 миллиардов долларов Центробанка России, хранящиеся на счетах в иностранных банках.
Зерновая сделка в мае не будет продлена, а решение по возвращению РФ в SWIFT до сих пор не принято, подчеркивает экономический обозреватель «Царьграда» Никита Комаров.
«Зерновая сделка, скорее всего, в мае не будет продлена. Поэтому это условие отпадет. Да, в принципе, это особо и не нужно ни одному из банков России - в SWIFT возвращаться. Наши банки прекрасно научились обращаться и без этой системы», – подчеркнул Комаров.
Экономист и депутат ГД Михаил Делягин отмечал, что в России давно действует полный аналог SWIFT внутри страны, а на роль международной банковской системы претендовали «менее масштабные и менее удобные» аналоги. Также специалистами СПбГУ была создана похожая на SWIFT система, работающая на блокчейне.
Если надо – подключат
Член Атлантического совета и бывший украинский дипломат Евгения Габер считает, что Россия может надавить на страны Запада через зерновую сделку, поскольку «Украина находится в более уязвимом положении, чем раньше».
Сокращение пропускной способности черноморского зернового коридора, как и его полное закрытие, скажется на экономике Украины и на мировых ценах продовольствие.
«Даже несмотря на то, что сделка по зерну официально продолжается, у нас все еще есть это препятствие, и у нас все еще сокращается пропускная способность гуманитарных и зерновых коридоров. Что, конечно, угрожает интересам Украины», – цитирует Габер издание Politico.
Пока попытки Белого дома торговаться с РФ посредством снятия собственных же ограничений весьма сомнительны: Европа нуждается в украинском продовольствии куда больше, чем российские банки в SWIFT.
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