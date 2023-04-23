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Единоросс Узденов умер после борьбы с тяжелой болезнью на 57-м году жизни

Политика
Единоросс Узденов умер после борьбы с тяжелой болезнью на 57-м году жизни

Умер депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов. Об этом рассказал лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Он выразил соболезнования всем родным и близким Узденова.

«Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь — таким мы запомним Джашарбека Борисовича», — сказал Васильев.

По его словам, единоросс умер в возрасте 56 лет после продолжительной болезни, которая одержала верх.

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