Единоросс Узденов умер после борьбы с тяжелой болезнью на 57-м году жизни

Умер депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов. Об этом рассказал лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
Он выразил соболезнования всем родным и близким Узденова.
«Чуткий, внимательный, волевой, всегда готовый прийти на помощь — таким мы запомним Джашарбека Борисовича», — сказал Васильев.
По его словам, единоросс умер в возрасте 56 лет после продолжительной болезни, которая одержала верх.