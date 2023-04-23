Посол России в Судане Черновол рассказал об эвакуации граждан в Хартуме

Дипломат утверждает, что боевые действия в Судане начались одновременно и повсеместно. По его словам, россияне находились примерно в семи горячих точках, однако сотрудникам посольства удалось вывезти их в безопасное место. Как сообщает РИА Новости, последней точкой, из которой не удается вывезти граждан, остается здание Нубийской митрополии — епархии Александрийской православной церкви.