Глава СНБО Украины отверг идею мирных переговоров и потребовал дать ВСУ больше оружия

Идеи о мирном урегулировании украинского конфликта являются «пророссийским миротворчеством». Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он отверг призывы сесть за стол мирных переговоров Москвой и потребовал, чтобы западные страны начали больше оказывать военной помощи Киеву.
«Звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это ничто иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия», — говорится в сообщении Данилова.
Помимо этого, секретарь назвал оружие лучшим посредником по прекращению вооруженного конфликта на территории Украины.