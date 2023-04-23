Иностранцы испугались ставить лайки под видео с Захаровой

Иностранные пользователи Сети не ставят лайки под видео с отрывком брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В ролике дипломат предлагает Совету Европы обратить внимание на ущерб, нанесенный инвесторам и строителям «Северных потоков» прежде, чем считать украинские убытки.
«Я знаю, что многие люди смотрят это видео, но слишком многие из них боятся даже нажать кнопку "Мне нравится". Я гарантирую вам, что многие люди смотрят», — написал пользователь Сети из Англии.
По версии другого комментатора, ответившего англичанину, посмотревшие видео живут в постоянном страхе.
Многие пользователи Сети сошлись во мнении, что Захарова говорит прямо и по существу.