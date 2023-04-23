Россия сделала Южной Корее решительное предупреждение по Украине, тем самым поставив восточноазиатскую страну на место. Такой вывод представлен на страницах китайского издания Baijiahao.
Недавно президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил, что страна может передать ВСУ вооружение. Заявление главы государства мгновенно встретило предупреждение от российской стороны.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал неожиданный ответ. Политик предупредил Сеул, что Москва может передать северокорейским партнерам новейшее оружие. Китайские эксперты объяснили, что ультиматум РФ не пришелся по душе восточноазиатской республике, но ей пришлось «проглотить» его, передает «ПолитРоссия».
«Многие в Южной Корее испугались того, что их страна может стать врагом России. Этого корейцы не хотят», — сказано в публикации.
Ранее журналист Сеймур Херш объяснил, что вооружение, поставляемое Украине в рамках помощи со стороны коллективного Запада, попадает на черный рынок. При этом пресса предпочитает скрывать этот факт.