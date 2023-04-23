Baijiahao: Южной Корее пришлось «проглотить» решительное предупреждение России по Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал неожиданный ответ. Политик предупредил Сеул, что Москва может передать северокорейским партнерам новейшее оружие. Китайские эксперты объяснили, что ультиматум РФ не пришелся по душе восточноазиатской республике, но ей пришлось «проглотить» его, передает «ПолитРоссия».