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Генерал Бюлер одним фактом объяснил, почему наступление ВСУ обречено на провал

Армия
Генерал Бюлер одним фактом объяснил, почему наступление ВСУ обречено на провал

Российская армия во многом превосходит ВСУ и сможет эффективно отразить контрнаступление, заявил бывший командир Объединенных сил НАТО в Брюнссуме генерал Эрхард Бюлер.

В связи с этим он призвал страны Запада отправить украинским войскам еще больше вооружений и техники. По его словам, есть несколько факторов, от которых зависит успех операции Киева. Генерал отметил, что важнейшую роль будут играть погодные условия, поставки оружия и степень подготовки украинских военных.

Кроме того, успешную атаку украинской армии также может обеспечить приготовления в тылу и оценка возможностей российских военнослужащих. Бюлер добавил, что немецкие власти плохо подготовили солдат ВСУ, так как поздно решились помогать Украине.

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