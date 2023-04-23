Генерал Бюлер одним фактом объяснил, почему наступление ВСУ обречено на провал

В связи с этим он призвал страны Запада отправить украинским войскам еще больше вооружений и техники. По его словам, есть несколько факторов, от которых зависит успех операции Киева. Генерал отметил, что важнейшую роль будут играть погодные условия, поставки оружия и степень подготовки украинских военных.