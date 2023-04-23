В ООН отказались объяснять решение США по визам для российских журналистов

Сотрудники российских СМИ должны быть сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. Глава МИД РФ займет пост председателя на двух заседаниях Совета Безопасности. Также Лавров планирует провести встречу с генсеком Организации Антониу Гутеррешем.