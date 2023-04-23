Неизвестные совершили нападение на старейшую суданскую тюрьму Кобар

Ранее возле учреждения вспыхнули столкновения между национальной армией и силами быстрого реагирования Судана. Среди заключенных в тюрьме находится свергнутый президент Судана Омар аль-Башир и многие функционеры его режима. По данным СМИ, все политзаключенные остаются под стражей.