Неизвестные совершили нападение на старейшую суданскую тюрьму Кобар

Злоумышленники совершили нападение на тюрьму в столице Судана. В результате происшествия многим заключенным удалось сбежать, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник.
Ранее возле учреждения вспыхнули столкновения между национальной армией и силами быстрого реагирования Судана. Среди заключенных в тюрьме находится свергнутый президент Судана Омар аль-Башир и многие функционеры его режима. По данным СМИ, все политзаключенные остаются под стражей.
Минувшей ночью похожим образом часть осужденных сбежала из тюрьмы Соба. Она располагается к югу от Хартума.