FT: Зеленский боится, что масштабная мобилизация не спасет украинские войска от разгрома

Украинский президент Владимир Зеленский боится разгрома при грядущем наступлении ВСУ, несмотря на массовую мобилизацию военнообязанных. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что прошедшей зимой в стране была объявлена крупная кампания по набору военных. На улицах также появились плакаты, которые призывали украинцев вступать в войска.
«Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 000 солдат. Но руководство боится, что их не хватит», — пишет автор статьи.
Кроме того, издание считает, что неудачная операция Киева побудит западные страны посадить Зеленского за стол переговоров, чего опасаются украинские власти.