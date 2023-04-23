Александр Вучич: в выборах на севере Косово приняли участие лишь несколько сербов

Лишь несколько сербов приняли участие в муниципальных выборах на севере Косово. Об этом заявил президент Александр Вучич.
По словам главы государства, Приштина ранее требовала согласия Белграда на установление своей администрации в регионе. Впрочем, страна объявила бойкот, призвав граждан не голосовать за «оккупационного гауляйтера».
«Проголосовали всего несколько сербов, не преувеличиваю, всего несколько сербов во всех четырех муниципалитетах. Не хотят сербы никого слушать и служить чужим интересам», — отметил Вучич.
Ранее политик анонсировал строительство двух центров в память о жертвах фашизма. Один из них будет возведен в Белграде, второй — на территории Республики Сербской.