В Трудовой кодекс Казахстана добавят норму о четырехдневной рабочей неделе

Норма, позволяющая работодателям Казахстана устанавливать четырехдневную рабочую неделю для сотрудников, появится в Трудовом кодексе республики.
Соответствующие поправки вносит закон, который подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Мера начнет действовать с 1 июля 2023 года, пишет ТАСС.
«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей», — говорится в дополнении к статье кодекса.
Согласно поправкам, на отдельных производствах могут быть приняты пятидневная и четырехдневная рабочие недели. Выходной день на таких предприятиях будет устанавливаться коллективным договором или правилами трудового распорядка.