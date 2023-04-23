Праздничный фейерверк на 9 Мая отменили в Забайкалье

Ранее сообщалось, что в Чите также отменили шествие «Бессмертного полка». В качестве альтернативы власти предложили горожанам поучаствовать в акции «Стена памяти». На рекламных экранах в центре Читы весь день 9 мая будут показывать фотографии участников Великой Отечественной войны и СВО.