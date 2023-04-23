Праздничный фейерверк на 9 Мая отменили в Забайкалье

Власти Забайкалья отменили ежегодный праздничный фейерверк, который традиционно проходил в честь Дня Победы в Чите. Об этом министр культуры региона Ирина Левкович заявила в эфире местного телевидения.
По словам главы министерства культуры, власти решили отказаться от мероприятия, чтобы перечислить эти средства на поддержку специальной военной операции на Украине.
«По моему мнению, и коллеги со мной согласились, что будет еще время для того, чтобы сделать огромный победный фейерверк — впереди 80-летие победы, — сказала Левкович.
Она добавила, что праздничные мероприятия Дня Победы все же завершатся военным салютом.
Репетиции парада Победы начнутся в Чите с 26 апреля, их смогут посмотреть все желающие.
Ранее сообщалось, что в Чите также отменили шествие «Бессмертного полка». В качестве альтернативы власти предложили горожанам поучаствовать в акции «Стена памяти». На рекламных экранах в центре Читы весь день 9 мая будут показывать фотографии участников Великой Отечественной войны и СВО.