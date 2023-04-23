Экс-разведчик Крук усомнился в способности ВСУ организовать контрнаступление

Таким мнением поделился экс-сотрудник разведки MI6 Аластер Крук. По его словам, Киев и его союзники пытаются добиться эмоционального эффекта от громких заявлений. Бывший разведчик сомневается, что ВСУ удастся организовать наступательную операцию.