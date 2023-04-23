Экс-разведчик Крук усомнился в способности ВСУ организовать контрнаступление

Запад и Украина пытаются выдать желаемое за действительное, когда распространяют сообщения о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
Таким мнением поделился экс-сотрудник разведки MI6 Аластер Крук. По его словам, Киев и его союзники пытаются добиться эмоционального эффекта от громких заявлений. Бывший разведчик сомневается, что ВСУ удастся организовать наступательную операцию.
«У них есть ощущение, что если авторитетный человек скажет "мы собираемся провести самое большое наступление со времен Второй мировой войны", то это напугает российские войска. Конечно, это чушь!» — сообщил Крук.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия начнет наступление, когда получит оружие от Запада.