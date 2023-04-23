Раскольник ПЦУ попытался спровоцировать монахов Киево-Печерской лавры с помощью флага Украины

Видеозапись с места событий была опубликована на канале РИА Новости в мессенджере Telegram. На кадрах видно, как провокатор в военной форме по-дружески разговаривает с сотрудниками «полиции диалога», которые дежурят у храма. Затем он обратился к верующим, обвинив их в «работе на ФСБ».