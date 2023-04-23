Раскольник ПЦУ попытался спровоцировать монахов Киево-Печерской лавры с помощью флага Украины

Сторонник раскольнической Православной церкви Украины попытался спровоцировать монахов Киево-Печерской лавры на конфликт. Мужчина потребовал, чтобы они вывесили украинский флаг.
Видеозапись с места событий была опубликована на канале РИА Новости в мессенджере Telegram. На кадрах видно, как провокатор в военной форме по-дружески разговаривает с сотрудниками «полиции диалога», которые дежурят у храма. Затем он обратился к верующим, обвинив их в «работе на ФСБ».
«Я вам даю гарантию, что вы все работаете на ФСБ! В каждой церкви должен быть украинский флаг! Онуфрий подчиняется кому? Кириллу!» — заявил мужчина.
В ответ сторонники канонической Украинской православной церкви пристыдили мужчину. Они заявили, что своими провокационными действиями он позорит украинский флаг.