Экономист Карпентер: банкротство SVB не станет причиной полномасштабной рецессии в США

По его словам, еще до финансового кризиса количество выданных кредитов сократилось. К тому же в США сложились условия, которые помогут избежать рецессии. Едва ли в стране произойдет массовая безработица и снижение доходов и расходов населения в обозримом будущем, отмечает эксперт.