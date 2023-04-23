Экономист Карпентер: банкротство SVB не станет причиной полномасштабной рецессии в США

Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) не приведет США к полномасштабной рецессии в ближайшем будущем, считает экономист Morgan Stanley Сет Карпентер, передает Bloomberg.
По его словам, еще до финансового кризиса количество выданных кредитов сократилось. К тому же в США сложились условия, которые помогут избежать рецессии. Едва ли в стране произойдет массовая безработица и снижение доходов и расходов населения в обозримом будущем, отмечает эксперт.
Ранее стало известно, что несколько конгрессменов продали акции крупных американских банков незадолго, а также во время финансового кризиса, который произошел в США в марте.