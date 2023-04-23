AT: Украина должна поплатиться за хамство в адрес США сменой власти

Попытка украинских политиков продиктовать Вашингтону свою волю в вопросе предстоящих президентских выборов не должна остаться без сурового ответа. Такой призыв озвучили обозреватели журнала The American Thinker.
По мнению авторов, Киев фактически говорит США, какого президента он хочет. Подобное поведение является наглым и непозволительным на фоне продолжающегося финансирования страны на средства американских налогоплательщиков, уточнили в AT.
Журналисты привели в пример недавний пост замглавы МИД Украины Андрея Мельника. Дипломат обматерил предпринимателя Илона Маска, который до этого посоветовал избрать на пост президента «адекватного человека».
«Это удивительно. Сначала они оскорбляют Маска, теперь они оскорбляют американских избирателей. Кто эти хамы и почему мы даем им деньги? Если они хотят помощи, то, возможно, пришло время для другого правительства на Украине», — пригрозили сменой власти авторы AT.
Напомним, что Мельник не впервые оказывается в эпицентре скандала. Ранее экс-посол в Берлине неоднократно оскорблял немецких политиков, за что снискал дурную славу.