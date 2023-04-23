В Киеве рассказали о новой тактике применения БПЛА «Герань-2» российскими войсками

По ее словам, российские военные в рамках новой стратегии запускают первые три-четыре беспилотника для вскрытия работы средств ПВО. Затем, следующие аппараты направляются на соответствующие места. Гуменюк заявила, что ВС РФ стали применять довольно небольшие партии «Герань-2», их количество составляет от 14 до 17, хотя ранее было 20-25.