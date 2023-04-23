Путин выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе посетит Петербург. Глава государства выступит на заседании Совета законодателей.
В графике президента на грядущей неделе также назначена экскурсия по одному из индустриальных парков Москвы. Кроме того, Путин 27 апреля должен принять участие в торжественной церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции, однако только в онлайн-режиме.
Ранее президент признался, что в ходе поездки в Мариуполь 19 марта не пристегивался ремнем безопасности. Он отметил, что важно иметь возможность экстренно эвакуироваться из автомобиля.