Вашингтон напрасно считает, что поставки на Украину тяжелой бронетехники обойдутся без последствий, сообщает 19FortyFive.
Аналитики американского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», поставили под сомнение целесообразность передачи Киеву танков M1 Abrams. По мнению журналистов, этот ход наверняка разозлит президента РФ Владимира Путина.
«Путин будет зол», — сказано в публикации.
В то же время, как полагают авторы, едва ли американские машины действительно помогут украинской армии. Хотя Abrams располагают высоким боевым потенциалом, для его раскрытия необходима глубокая интеграция техники в вооруженные силы. Киев этого сделать не сможет.