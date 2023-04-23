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МИД России: Лавров не планирует встречаться с Блинкеном в Нью-Йорке

Политика
МИД России: Лавров не планирует встречаться с Блинкеном в Нью-Йорке

Планов встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на следующей неделе нет. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская и американская стороны будут решать вопрос о переговорах Лаврова и Блинкена в зависимости от ситуации.

«У нас по большому счету с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент», — сказал Рябков.

Сергей Лавров возглавил российскую делегацию на заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе.

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