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Оператор Путина раскрыл детали поездки президента в зону СВО

Политика
Оператор Путина раскрыл детали поездки президента в зону СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Мариуполь сам вел автомобиль и выбирал маршрут. Об этом сообщил оператор Михаил, сопровождавший российского лидера.

Путин поворачивал в любом направлении, которое его интересовало. Поэтому президенту удалось увидеть настоящий Мариуполь, подчеркнул Михаил.

«Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее. Удивила легкость, с которой происходят эти изменения», — сказал оператор в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Ранее президент признался, что в ходе езды по Мариуполю не пристегивался ремнем безопасности. Он отметил, что важно иметь возможность экстренно эвакуироваться из автомобиля.

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