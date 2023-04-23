Оператор Путина раскрыл детали поездки президента в зону СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Мариуполь сам вел автомобиль и выбирал маршрут. Об этом сообщил оператор Михаил, сопровождавший российского лидера.
Путин поворачивал в любом направлении, которое его интересовало. Поэтому президенту удалось увидеть настоящий Мариуполь, подчеркнул Михаил.
«Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее. Удивила легкость, с которой происходят эти изменения», — сказал оператор в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».
Ранее президент признался, что в ходе езды по Мариуполю не пристегивался ремнем безопасности. Он отметил, что важно иметь возможность экстренно эвакуироваться из автомобиля.