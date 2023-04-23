Прихожане Почаевской лавры в Тернополе осадили журналистку за слова о Путине и поддержали Россию

Прихожане канонической Украинской православной церкви в Тернополе осадили журналистку, которая пришла в Почаевскую лавру и попыталась устроить провокацию.
Как пишут местные СМИ, верующие заявили, что происходящее сейчас на Украине является расплатой за беззаконие киевского режима. Также женщины откровенно признались, что хорошо относятся к президенту России Владимиру Путину.
«Это наш правитель. А как же? Святейший Патриарх и Путин», — заявили они.
По словам прихожанок, глава российского государства «действует с позволения бога». И как бы журналистка не пыталась оспорить мнение женщин и смутить других верующих, успехом это не увенчалось.
За последний год власти Украины организовали самую масштабную волну гонений на УПЦ. В разных регионах страны было принято решение о запрете ее деятельности.