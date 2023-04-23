Депутат Гемпель: многие страны признают российский статус Крыма

Многие государства признают российский статус Крыма. Соответствующее заявление сделал глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В разговоре с RT политик таким образом прокомментировал резкую критику прибалтийскими странами слов китайского посла Лю Шайе, что Крым изначально принадлежал России.
«Сегодня проблемы по Крыму нет, Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации», — объяснил Гемпель, указав, что число стран, признающих этот факт, становится все больше.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году. Свыше 90% жителей полуострова на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией.