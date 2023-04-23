Лавров назвал трусостью решение США не выдавать визы российским журналистам

Соединенные Штаты проявили трусость и глупость, приняв решение не выдавать визы российским журналистам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва «не забудет, не простит» такой выпад со стороны Вашингтона. Лавров уверен, что заявления российской стороны в ООН вызовут большой ажиотаж и повышенное внимание всего мира.
Ранее ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что журналисты входят в состав делегации РФ, которая председательствует в ООН в апреле.