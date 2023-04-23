«Подготовка к майдану». Россиян выбешивают занижением цифр инфляции – Делягин

По мнению Делягина, такие махинации с цифрами наталкивают на мысли о «подготовке к майдану» с помощью той части государственной пропаганды, которая управляется «теми или иными агентами» – людей «планомерно и целенаправленно выбешивают» и «доводят до исступления, чтобы они затем снесли все».