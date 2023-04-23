«Подготовка к майдану». Россиян выбешивают занижением цифр инфляции – Делягин

Депутат Госдумы РФ и экономист Михаил Делягин осудил «манипулятивные» цифры Минэкономразвития России – ведомство заявило, что уровень инфляции в стране в годовом выражении равняется 2,82% за период с 11 по 17 апреля.
При этом гражданам не объясняют, что такие результаты получились из сравнения апрельских показателей с аналогичным периодом прошлого года, когда наблюдался большой рост цен.
По мнению Делягина, такие махинации с цифрами наталкивают на мысли о «подготовке к майдану» с помощью той части государственной пропаганды, которая управляется «теми или иными агентами» – людей «планомерно и целенаправленно выбешивают» и «доводят до исступления, чтобы они затем снесли все».
«Особенно мило сравнивать наш рост цен с инфляцией в Венгрии, например. <…> Потому что очень странно сравнивать инфляцию у нас с инфляцией в странах, по которым пришелся мощный удар в виде резкого удорожания энергоресурсов», – заявил Делягин в разговоре с журналистом «Царьграда» Юрием Пронько.
Депутат пошутил, что инфляция в России может быть связана с ростом цен на энергоносители, которые РФ «импортирует, например, из Куршевельского федерального округа».
Ранее глава Центробанка Элла Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России продолжит снижаться в течение апреля. Подробнее – в нашей статье.