Оператор: Путин не спал почти сутки во время поездки в зону проведения спецоперации

Недавно политик совершил рабочие визиты в штабы «Днепр» и «Восток», которые располагаются в Херсонской области и Луганской Народной Республике. По появившейся информации, во время этой поездки Путин не спал около 23 часов, а отдыхал лишь в автомобиле или вертолете.