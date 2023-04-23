Оператор: Путин не спал почти сутки во время поездки в зону проведения спецоперации

Стали известны новые детали поездки российского лидера Владимира Путина в зону проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Недавно политик совершил рабочие визиты в штабы «Днепр» и «Восток», которые располагаются в Херсонской области и Луганской Народной Республике. По появившейся информации, во время этой поездки Путин не спал около 23 часов, а отдыхал лишь в автомобиле или вертолете.
Такими сведениями поделился сопровождающий президента оператор в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин». При этом собеседник журналиста Павла Зарубина отметил, что график главы государства довольно трудный и рваный.