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ВСУ второй раз за день обстреляли белгородское село Муром

Происшествия
ВСУ второй раз за день обстреляли белгородское село Муром

Украинские националисты за день дважды обстреляли село Муром в Белгородской области. Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что в результате инциденте никто не пострадал. Зафиксированы частичные разрушения в трех домовладениях. Там выбило окна, повреждены крыши, фасады и заборы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали сразу несколько муниципальных образований Белгородской области. Речь шла о селе Сподарюшино в Грайворонском городском округе и селе Муром.

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