ВСУ второй раз за день обстреляли белгородское село Муром

Украинские националисты за день дважды обстреляли село Муром в Белгородской области. Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что в результате инциденте никто не пострадал. Зафиксированы частичные разрушения в трех домовладениях. Там выбило окна, повреждены крыши, фасады и заборы.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали сразу несколько муниципальных образований Белгородской области. Речь шла о селе Сподарюшино в Грайворонском городском округе и селе Муром.