Новак: Россия нарастит объемы газового экспорта в Китай на 50%

Российское руководство планирует нарастить в 2023 году поставки голубого топлива в КНР на 50%, до 22 миллиардов кубических метров, отметил вице-премьер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По его словам, в ближайшие два года экспорт по магистрали «Сила Сибири» достигнет проектной мощности.