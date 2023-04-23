Новак: Россия нарастит объемы газового экспорта в Китай на 50%

Объемы экспорта российского трубопроводного газа в Китай будут увеличены, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Российское руководство планирует нарастить в 2023 году поставки голубого топлива в КНР на 50%, до 22 миллиардов кубических метров, отметил вице-премьер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По его словам, в ближайшие два года экспорт по магистрали «Сила Сибири» достигнет проектной мощности.
Вышеуказанный трубопровод является крупнейшим в восточной части России. Его экспортная производительность составляет 38 миллиардов кубометров голубого топлива ежегодно.