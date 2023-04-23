Захарова отчитала США за манипулирование темой свободы слова и правами журналистов

По словам дипломата, сотрудники российских средств массовой информации находятся в аэропорту в ожидании вылета в Нью-Йорк. Однако американская сторона до сих пор не выдала журналистам визы. В ответ посольство США сообщило, что трудится над решением этого вопроса.