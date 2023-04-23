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Захарова отчитала США за манипулирование темой свободы слова и правами журналистов

Политика
Захарова отчитала США за манипулирование темой свободы слова и правами журналистов

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отчитала Белый дом за манипулирование темой свободы слова.

По словам дипломата, сотрудники российских средств массовой информации находятся в аэропорту в ожидании вылета в Нью-Йорк. Однако американская сторона до сих пор не выдала журналистам визы. В ответ посольство США сообщило, что трудится над решением этого вопроса.

«Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо», — заявила Захарова.

Возмущение по этому поводу представитель Министерства иностранных дел России высказала в своем Telegram-канале.

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