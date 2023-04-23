Британские исследователи назвали ежедневную ходьбу способом продлить жизнь на 16 лет

Прогулки по 30 минут в день оказались наиболее простым и эффективным способом продлить жизнь на целых 16 лет.
Соответствующее исследование провели британские ученые из Университета Лестера. Они выяснили, что скорость и продолжительность ходьбы влияет на темпы старения организма. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Biology.
В рамках эксперимента специалисты использовали данные свыше 400 тыс. человек из британского биобанка. В итоге эксперты обнаружили, что те люди, которые занимались энергичной ходьбой каждый день в течение жизни, с биологической точки зрения старели гораздо медленнее.