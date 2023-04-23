Британские исследователи назвали ежедневную ходьбу способом продлить жизнь на 16 лет

В рамках эксперимента специалисты использовали данные свыше 400 тыс. человек из британского биобанка. В итоге эксперты обнаружили, что те люди, которые занимались энергичной ходьбой каждый день в течение жизни, с биологической точки зрения старели гораздо медленнее.