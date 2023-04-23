Вера Соколова посоветовала Козловскому доказать патриотизм и съездить в Донбасс

Режиссер Вера Соколова рассказала, как относятся к актеру Даниле Козловскому в Донбассе. Кинодеятель считает, что артисту нужно доказать свой патриотизм, съездив в пострадавший регион.
Козловский стал героем скандальных новостей, осудив спецоперацию на Украине. Актер на какое-то время уехал в США, за что его осудили россияне. Позже артист вышел на связь и оправдался за свою позицию. Звезда заявила, что она находится со своей страной и никуда убегать не собирается. Соколова посоветовала Козловскому доказать патриотизм и съездить в Донбасс.
«Приехав в Донецк или Луганск, Козловский поймет, что там на самом деле происходит. Он там ни разу не был. Но, я думаю, что, если бы Даня хотя бы раз побывал на Аллее ангелов, он бы резко пересмотрел свое отношение к русскому народу», — сказала режиссер в беседе с «МК».
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации российской армии. В ответ актер подал ответный иск с целью защиты чести и достоинства.