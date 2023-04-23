Вера Соколова посоветовала Козловскому доказать патриотизм и съездить в Донбасс

Козловский стал героем скандальных новостей, осудив спецоперацию на Украине. Актер на какое-то время уехал в США, за что его осудили россияне. Позже артист вышел на связь и оправдался за свою позицию. Звезда заявила, что она находится со своей страной и никуда убегать не собирается. Соколова посоветовала Козловскому доказать патриотизм и съездить в Донбасс.