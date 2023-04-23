Глава красноярского кабмина Лапшин покинул занимаемый пост

Руководитель красноярского кабинета министров Юрий Лапшин покинул занимаемую должность. Соответствующая информация была обнародована 23 апреля.
По данным пресс-службы губернатора региона, чиновник лично подал заявление о сложении полномочий.
«Врио губернатора Михаил Котюков принял отставку премьер-министра», — говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что Лапшин был председателем Правительства Красноярского края на протяжении пяти лет. На этом посту он трудился по приглашению бывшего главы региона Александра Усса.