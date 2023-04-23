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Глава красноярского кабмина Лапшин покинул занимаемый пост

Политика
Глава красноярского кабмина Лапшин покинул занимаемый пост

Руководитель красноярского кабинета министров Юрий Лапшин покинул занимаемую должность. Соответствующая информация была обнародована 23 апреля.

По данным пресс-службы губернатора региона, чиновник лично подал заявление о сложении полномочий.

«Врио губернатора Михаил Котюков принял отставку премьер-министра», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что Лапшин был председателем Правительства Красноярского края на протяжении пяти лет. На этом посту он трудился по приглашению бывшего главы региона Александра Усса.

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