В Киеве назвали условия для начала наступательной операции ВСУ

ВСУ на текущий момент не готовы к наступательной операции, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, дальнейшие действия украинской армии будут зависеть от западных стран и их военной поддержки. Наступление начнется лишь после того, как Киев получит необходимое вооружение.
«Все зависит от партнеров, когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал чиновник.
На этом фоне Данилов призвал правительства западных государств быть «более усердными».
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур утверждал, что наступление ВСУ не начинается из-за неблагоприятных погодных условий.