Эксперт назвал нереальным требование Киева об увеличении военной помощи в 10 раз

В интервью «Известиям» он отметил, что такие аппетиты Киева не сможет удовлетворить даже главный союзник в виде Вашингтона. В качестве причины эксперт назвал неспособность военно-промышленного комплекса США произвести столько снарядов калибра 155 мм или ракет для РСЗО HIMARS, или столько беспилотников.