Эксперт назвал нереальным требование Киева об увеличении военной помощи в 10 раз

Увеличить поставки военной помощи Украине от западных стран в десять раз абсолютно нереально. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
В интервью «Известиям» он отметил, что такие аппетиты Киева не сможет удовлетворить даже главный союзник в виде Вашингтона. В качестве причины эксперт назвал неспособность военно-промышленного комплекса США произвести столько снарядов калибра 155 мм или ракет для РСЗО HIMARS, или столько беспилотников.
«Сами танки Abrams, которые могли бы западные страны поставить на Украину, большинство из них находятся на вооружении у самих национальных гвардий», — добавил Кнутов.
По его мнению, главной причиной отказа США от увеличения помощи Украине стало резкое обострение отношений между Пекином и Вашингтоном.