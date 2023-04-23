Новак: большие запасы энергоносителей дают России преимущество перед Европой

В то же время цены на газ в европейском регионе составляют 500 долларов за тысячу кубических метров. В 2022 году стоимость ресурса могла дорасти до 3800 долларов за ту же тысячу «кубов». Российские производители несут меньше расходов, поэтому более конкурентоспособны на мировых рынках, добавил Новак.