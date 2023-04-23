В минобороны Эстонии допустили начало наступления ВСУ к концу мая

Наступательная операция Вооруженных сил Украины, вероятно, начнется к концу мая, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
По словам чиновника, ситуация во многом зависит от погодных условий. Певкур уверен, что именно дожди препятствуют активизации ВСУ.
«Может пройти еще примерно месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше», — сказал он.
Министр выразил уверенность в том, что Киев медлит вовсе не из-за нехватки вооружения и техники, в частности, обещанных ему американских танков M1 Abrams. В то же время он признал дефицит боеприпасов в украинской армии.